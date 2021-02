Stiri pe aceeasi tema

- Un veteran de razboi din Cluj, in varsta de 91 de ani, s a vaccinat impotriva coronavirus, el afirmand ca a decis acest lcuru pentru ca a trait vremuri in care vaccinurile au salvat lumea de boli grave. Veteranul de razboi Sabin Husariu s a vaccinat impotriva COVID 19 pentru ca a trait vremuri in care…

- ANM a emis o avertizare COD GALBEN de ceața, burnița și polei pentru mai multe județe din Transilvania printre care Alba, Cluj, Mureș, Sibiu, Brașov, Bistrița- Nasaud și Harghita. Pentru județele respective avertizarea este in vigoare de luni 22 februarie ora 23,00 pana in 23 februarie ora 5,00. Sunt…

- Meteorologii anunța ca in urmatoarea perioada vom avea parte de primul ger din aceasta iarna. Temperaturile vor scadea in aproape toata țara. In anumite regiuni termometrele vor arata chiar -20 de grade Celsius. ANM a emis o informare de ninsori și vant puternic ce vizeaza jumatate din țara. Va ninge…

- Un numar de 3.082 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, in urma efectuarii a 15.797 de teste la nivel national, a informat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Acestea sunt cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, precizeaza…

- Pana de curent de ieri care a afectat județele Alba, Satu Mare, Maramureș, Bistrița-Nasaud, Cluj și Sibiu a fost un incident energetic la nivel continental, anunța Rețeaua Europeana a Operatorilor de Sisteme de Transport al Electricitații. Potrivit Rețelei Europene a Operatorilor de Sisteme de Transport…

- Sunt afectate mai multe județe din centrul și nord-vestul țarii, intre care Mureș, Sibiu, Cluj, Brașov, Alba și Bistrița-Nasaud. Din primele informații este vorba despre o defecțiune de sistem care a afectat mai multe centrale electrice. Pana de curent a afectat rețelele de utilitați, inclusiv rețelele…

- "Printul" a evoluat la echupe din Romania, dar si in strainatate, si are si meciuri la echipele nationale ale Romaniei.Astazi este ziua de nastere a fostului fotbalist roman Adrian Cristea, care a ajuns la 37 de ani.Nascut la Iasi, cel caruia i se spunea "Printul" a evoluat la seniori la echipe precum…

- Ce blestem sa se fi abatut asupra noastra, a locuitorilor din județul Alba, de noul partid stat PNL ni-l pune sub nas pe cel care ne-a lasat fara aerul curat de altadata? Zeci de hectare de paduri rase din Munții Apuseni fara ca nimeni sa il traga la raspundere. In schimb a donat partidului 75.500 lei…