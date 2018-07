Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Ovidiu Raețchi a depus un proiect de lege privind instituirea unui instructaj obligatoriu in maternitați pentru parinți sau tutorele legal al nou-nascutului, inainte de externarea acestuia, pentru a reduce incidența deceselor care survin in primele luni sau primii doi ani de viața ai…

- Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucuresti a transmis, joi, ca “importante tari partenere” fac apel la Romania sa ia in considerare “potentialul impact negativ al amendamentelor la legislatia penala”. SUA sustin aceasta pozitie alaturi de Belgia, Canada, Danemarca, Elvetia, Finlanda, Franta,…

- Ambasadele a douasprezece state - Belgia, Canada, Danemarca, Elvetia, Finlanda, Franta, Germania, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Suedia si Statele Unite ale Americii - au transmis joi o declaratie comuna in care fac apel la toate partile implicate in modificarea Codului Penal si a Codului de procedura…

- Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucuresti a transmis, joi, ca "importante tari partenere" fac apel la Romania sa ia in considerare "potentialul impact negativ al amendamentelor la legislatia penala”, informeaza Agerpres.SUA sustin aceasta pozitie alaturi de Belgia, Canada, Danemarca,…

- Franta si Germania au planuri de reformare a Uniunii Europene. Proiectul despre care se vorbeste de ceva timp devine tot mai necesar, in situatia in care Statele Unite, partenerul numarul unu al europenilor, pun tot mai multe conditii, iar tarile membre sunt predispuse la derapaje.

- Letonia, Grecia, Estonia si Romania sunt statele din UE care au inregistrat cel mai semnificativ declin al investitiilor ca procent din PIB, in ultimii zece ani. La polul opus se află Suedia, Austria şi Germania, care şi-au majorat investiţiile, arată datele publicate luni de…

- Letonia, Grecia, Estonia si Romania sunt statele din UE care au inregistrat cel mai semnificativ declin al investitiilor ca procent din PIB, in ultimii zece ani. La polul opus se află Suedia, Austria şi Germania, care şi-au majorat investiţiile, arată datele publicate luni de…

- Potrivit Eurostat, in 2016, reactoarele nucleare erau in functiune in jumatate din statele membre ale Uniunii Europene, respectiv Belgia, Bulgaria, Cehia, Germania, Spania, Franta, Ungaria, Olanda, Romania, Slovenia, Slovacia, Finlanda, Suedia si Marea Britanie, in timp ce in celelalte 14 tari membre…