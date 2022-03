Maternitățile din Ucraina, îngrămădite în subsoluri insalubre Zeci de femei ucrainence care nu au putut parasi țara pentru ca au bebeluși prea mici, unii chiar bolnavi, sunt nevoite sa se adaposteasca in subsoluri insalubre. Medicii și asistentele din maternitați incearca sa șe asigure in continuare tratamentele. Imaginile nu mai au nevoie de niciun comentariu. The post Maternitațile din Ucraina, ingramadite in subsoluri insalubre appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

