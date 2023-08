Stiri pe aceeasi tema

- La protest au participat aproape 200 de masini, care au avut lipite pe ele fotografii cu tanara decedata in spital."Nu am aer", "Dreptate pentru Alexandra" si "Vinovatii sa fie pedepsiti" - au fost cateva dintre mesajele afisate de manifestanti.Coloana de masini, care a plecat din zona centrala a municipiului…

- Deputatul PSD Silviu Macovei a transmis, marti, o replica pentru liderul PNL Iasi, deputatul Alexandru Muraru, care a cerut demiterea directorului Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Spiridon” Iasi, pentru ca nu are pregatire in domeniu. „Se suie pe tragedia de la Maternitatea de la Botosani pentru…

- O grenada de mana defensiva a fost gasita in padurea Stancesti, in aceasta dupa amiaza, de un barbat pasionat de detectia metalelor.Echipa pirotehnica a ISU Botosani a constatat ca munitia era in perfecta stare de functionare si putea exploda la orice actiune mecanica, au anuntat reprezentantii Inspectoratului…

- Spitalul Județean de Urgența „Mavromati” din Botoșani va avea un laborator modern de microbiologie. Firma botoșaneana care a caștigat licitația organizata de Compania Naționala de Investiții a inceput lucrarile. Noul laborator va aduce beneficii Spitalului Județean, prin completarea pachetului de servicii…

- Spitalul Județean din Botoșani nu reușește sa realizeze serviciile medicale contractate cu Casa de Asigurari de Sanatate motiv pentru care pierde sume importante de bani. Unitatea nu are suficiente internari și nu rezolva cazuri complexe, care sunt dirijate spre alte clinici din țara. Noul manager face…

- Spitalul Județean de Urgența se afla in pragul colapsului, iar recenta numire in fruntea instituției, facuta pe filiera de partid și nu pe baza expertizei, este o dovada clara a corupției care domina clasa politica.