- Maternitatea Odobescu din Timisoara, unde cel putin cinci asistente medicale au fost depistate pozitiv cu coronavirus, si care a fost inchisa marti seara, va fi redeschisa joi, dupa o actiune de dezinfectie, anunța news.ro.Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Timis a lua in discutie,…

- Si un cadru medical de la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului de Urgenta din Braila si-a inaintat demisia. Ministerul Sanatatii nu a dat raspuns pana acum nenumaratelor solicitari ale unitatii medicale pentru incadrarea de medici rezidenti.

- Cele mai noi informații arata ca de la inceputul crizei pana miercuri la pranz și-au dat demisia 14 medici și 17 asstenți medicali. 9 medici și 4 asitenți medicali au mers in pensie, iar 5 medici și 13 asistenți medicali și-au dat pur și simplu demisia pentru a nu se mai afla in prima linie de lupta…

- La mai multe spitale din tara sunt medici, asistenti si infirmiere care ameninta cu demisia sau chiar au recurs la acest gest, cerand sa li se asigure masuri si echipamente de protectie. Sapte asistente, doua ingrijitore si un medic psihiatru au demisionat de la Spitalul de Psihiatrie si Neurologie…

- Opt medici de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Arad si-au depus demisia, anuntand ca vor sa se pensioneze, in timp ce 83 de angajati si-au luat concediu medical in ultimele zile. Conducerea SCJU Arad a prezentat, marti, situatia personalului care este disponibil in aceasta perioada, precizand…

- Opt medici de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Arad si-au depus demisia. Cadrele medicale au anuntat ca vor sa se pensioneze. De asemenea, peste 80 de angajati si-au luat concediu medical in ultimele zile.Sase medici de la Unitatea de Primire Urgente si alti doi medici au plecat de la spitalul…

- Cei opt medici de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Arad si-au depus demisia, anuntand ca vor sa se pensioneze, in timp ce peste 80 de angajati si-au luat concediu medical in ultimele zile.Conducerea SCJU Arad a prezentat, marti, situatia personalului care este disponibil in aceasta perioada,…

- Cadrele medicale terifiate de posibilitatea de a se infecta cu virusul COVID-19 au inceput sa-și dea demisia in masa.Dupa Oraștie și Spitalul CFR de la Timișoara, la Spitalul de Neurologie din Brașov șapte asistente medicale, doua infirmiere și un doctor psihiatru au demisionat.„Am reușit sa conving…