Maternitatea din Mariupol a fost făcută una cu pământul! Ucrainenii acuză VIDEO Consiliul municipal al orașului Mariupol, din sudul Ucrainei, a postat un videoclip cu o maternitate devastata din oraș și a acuzat forțele ruse ca au aruncat mai multe bombe asupra cladirii, transmite CNN. „Distrugerea este enorma. Cladirea unitații medicale in care au fost tratați copiii recent este complet distrusa. Informațiile privind victimele sunt in curs de clarificare”, a spus consiliul. „O maternitate in centrul orașului, o secție de copii și un departament de medicina interna… toate acestea au fost distruse in timpul atacului aerian rusesc asupra Mariupol. Chiar acum”, a declarat Pavlo… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trupele rusești au lansat un atac aerian asupra maternitații și spital de copii din orașul ucrainean Mariupol, iar cladirea a fost distrusa complet, a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenskiy, precizând ca mai multe persoane au ramas blocate sub darâmaturi, transmite Cotidianul.md.…

- Consiliul municipal al orașului Mariupol, din sudul Ucrainei, a postat un videoclip cu o maternitate devastata din oraș și a acuzat forțele ruse ca au aruncat mai multe bombe asupra cladirii, transmite CNN, citata de G4Media . „Distrugerea este enorma. Cladirea unitații medicale in care au fost tratați…

- Doua batalioane de luptatori ceceni s-au alaturat ucrainenilor in lupta acestotra cu invadatorii rusi. Cecenii pro-Ucraina se afla acum la Kiev, fiind alaturi de cei care apara capitala Ucraina. „Doua batalioane cecene s-au alaturat ucrainenilor in apararea Kievului. Putin nu este singurul care ii are…

- Majoritatea cetațenilor ruși susțin „operațiunea militara” din Ucraina și considera ca vina o poarta Uniunea Europeana și NATO. Informațiile au fost prezentate vineri de doua case de sondare rusești, VTsIOM și FOM , dependente de puterea centrala. Centrul independent Levada , citat adesea de experții…

- Cel puțin cinci super-iahturi deținute de oligarhi ruși au fost vazute ancorate sau calatorind spre Maldive, țara insulara din Oceanul Indian care nu are tratat de extradare cu Statele Unite, relateaza Reuters. Informațiile vin in condițiile in care sancțiunile impuse de comunitatea internaționala impotriva…

- Deși a negat ca ar fi trimis pana acum așa-zisele trupe de „menținere a pacii” in regiunile separatiste ucrainene carora Moscova le-a recunoscut independența, Putin a desfașurat deja cel puțin 12.000 de militari in Donețk și Lugansk. Liderul de la Kremli

- Președintele Federației Ruse a reiterat condiția sa de neagresiune asupra Ucrainei de cea a neaderarii acestei țari la NATO, in conferința de presa de la Moscova de marți seara. „Rusia va acorda „republicilor populare” Donetk si Lugansk sprijin militar”, a spus liderul de la Kremlin. De asemenea, Putin…

- Președintele din Nicaragua Daniel Ortega a aparat in mod surprinzator poziția Rusiei in privința Ucrainei, precizand ca președintele Putin a avut dreptate sa recunoasca independenta regiunilor separatiste din estul Ucrainei, Donețk și Luhansk, transmite Reuters, citat The Guardian . Presedintele Daniel…