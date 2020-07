Maternitatea Spitalului Clinic Municipal „Filantropia“ din Valea Vlaicii, redeschisa in urma cu o saptamana, functioneaza normal. Miercuri, 15 iulie, in unitatea medicala se aflau internate 30 de paciente. In aceeasi zi, au fost externate 18. „Activitatea decurge in mod normal, bineinteles, cu respectarea tuturor recomandarilor Ministerului. Se respecta distantarea, timpul prevazut intre interventiile chirurgicale. Avem 25 de nou-nascuti si 30 gravide in acest moment in spital“, spune managerul Liviu Radu. Redeschiderea Sectiei de Pediatrie, problematica Cu privire la celelalte sectii pentru care…