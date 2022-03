Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 37 de ani a nascut opt copii, toți prin operații de cezariana, ultima intervenție chirurgicala fiind efectuata cu succes la Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia. Mamica este foarte bine, la fel și fetița sa, care a primit nota 10 la naștere și a cantarit 2,8 kilograme. Femeia…

- Prof. dr. Cristian Oancea considera ca anticorpii monoclonali reprezinta ”una dintre cele mai recente arme de lupta contra Covid-19, care este destinata unei anumite categorii de pacienți și intr-un anumit moment al evoluției bolii. ”Exista o categorie de persoane vaccinate care au o imunitate scazuta,…

- In spitale se intampla si miracole. O femeie a reușit sa aduca pe lume o fetița in timp ce era la Terapie Intensiva, cu o forma grava de Covid. Dupa doua luni și jumatate pe patul de spital, intubata, medicii i-au salvat și pe ea, și pe copil.

- O femeie in varsta de 40 de ani, insarcinata, a stat timp de doua luni internata la Terapie Intensiva in Timisoara, din cauza COVID-19, si a nascut o fetita perfect sanatoasa. Din respect pentru medicul care a ingrijit-o pe mama, fetita poarta numele medicului, Adelina. „Era o pacienta gravida in 22…

- Un numar de 262 de copii din judetul Timis au fost confirmati cu virusul SARS CoV-2 doar in ultimele 24 de ore, printre care si un bebelus de trei saptamani care se afla internat in Maternitatea Bega din Timisoara, dupa ce s-a nascut cu o malformatie cardiaca, potrivit news.ro. In Timis sunt…

- O tanara californiana a nascut la sfarșitul lui 2021 doi copii la o diferenta de 15 minute unul de celalalt. Pana aici nimic anormal, doar ca primul copil a venit pe lume la 31 decembrie ora 23:45 și al doilea la miezul nopții de 1 ianuarie 2022. ”Este o nebunie pentru mine ca sa am gemeni și ei sa…