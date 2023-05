O noua materie obligatorie pentru liceenii care nu participa la orele de Religie. Este vorba despre materia „Perspective globale“, pe care toți elevii, indiferent de profil și specializare, cu excepția celor din invațamantul teologic, o vor studia daca nu participa la orele de Religie. Alternativa la ora de Religie „se adreseaza elevilor care nu participa […] The post Materie obligatorie, pentru liceenii care nu participa la orele de Religie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .