Materialul de informare al AEP cu privire la alegerile parţiale din România (VIDEO) Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a anunțat ca pune la dispozitia alegatorilor un clip video despre exercitarea dreptului de vot la alegerile locale partiale din data de 27 iunie. In material se menționeaza, intre altele, ca trebuie purtata masca de protectie in sectiile de vot si se va putea vota si cu un act de identitate romanesc care a expirat in perioada 1 martie 2020 – 27 iunie 2021. Materialul video precizeaza ca pentru exercitarea dreptului de vot in siguranta trebuie purtata masca de protectie in sectia de votare si in localul de vot si dezinfectate mainile la intrare. Alegatorii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) anunta vineri ca pune la dispozitia alegatorilor un clip video despre exercitarea dreptului de vot la alegerile locale partiale din data de 27 iunie, in material mentionandu-se, intre altele, ca trebuie purtata masca de protectie in sectiile de vot si se va putea…

- Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a declarat luni, 17 mai, dupa sedinta Biroului Executiv al PNL, ca organizarea Congresului partidului, in care se vor face alegerile la nivel național, va avea loc doar cand conditiile epidemiologice vor permite. „Am discutat de Congres. Am spus…

- Primul clip video de promovare a invatamantului superior romanesc in afara tarii a fost lansat, miercuri, de Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI) si Ministerul Educatiei. Potrivit unui comunicat de presa, clipul se adreseaza tinerilor…

- Egalitatea de sanse intre femei si barbati reprezinta normalitatea intr-o societate libera si democratica, arata presedintele Klaus Iohannis intr-un mesaj publicat, sambata, pe Facebook . El vorbeste despre eforturile din tara noastra pentru reducerea inegalitatilor in contextul epidemiei de SARS-CoV-2.…

- Adopția tehnologiei la nivel global le permite brandurilor sa utilizeze o multitudine de platforme online prin care se pot adresa consumatorilor, fie ca vorbim despre Facebook, Instagram, Google, Pinterest etc. In toata aceasta evoluție accelerata și competitivitate acerba, ce in unele cazuri duce…

- In urma cu un an, Florin Cițu renunța la mandatul de premier, pentru care era propus, și facea un pas in lateral pentru Ludovic Orban. Ioana Mihaila, desemnata acum ministru al Sanatații, critica din postura de președinte al PLUS decizia lui Cițu și a PNL. Martie 2020 venea in Romania cu o dubla criza:…

- Cetatenii care vor opta pentru cartea electronica de identitate (e-ID) vor putea incarca optional in spatiul ei de stocare semnatura electronica emisa de un furnizor de servicii de incredere din Romania, a transmis joi presedintele interimar al Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei (ADR), Octavian…

- Florin Bratu (41 de ani), fost antrenor și jucator la Dinamo, e invitat la ediția speciala GSP Live din aceasta seara, cu ocazia meciului Romania U21 - Germania U21. Emisiunea poate fi urmarita pe site, pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor, și pe Youtube. ...