- O aeronava C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Romane a executat sambata, 16 ianuarie, un zbor pentru aducerea, in Romania, a unor materiale sanitare din Qatar necesare campaniei de vaccinare, constand in...

- Potrivit sursei citate, este vorba despre echipamente donate țarii noastre de catre Republica Federala Germania.In prezența, Romania a ajuns la un bilanț de 571.749 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID -19) și 13.862 de decese. Situația devine tot mai grava pe secțiile de Terapie…

- Guvenul a adoptat, joi seara, o ordonanta de urgenta privind achizitia de materiale sanitare si echipamente in valoare de 67 milioane euro, a anuntat, vineri, secretarul de stat in MAI Raed Arafat, care a precizat ca, printre altele, vor fi cumparate 3 milioane de teste rapide pentru COVID-19 si 10…

