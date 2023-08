Material radioactiv, găsit într-o locuinţă în urma unor percheziţii. Trei persoane au fost duse la spital Trei persoane au fost transportate la spital dupa ce au fost gasite materiale radioactive in interiorul unei case din sudul orasului Sydney, relateaza BBC. Timp de mai multe ore, locuinta din Arncliffe a fost izolata, fiind desfasurate benzi care ii avertizau pe oameni asupra existentei unui pericol toxic, nuclear sau biologic in interior. Fortele de […] The post Material radioactiv, gasit intr-o locuinta in urma unor perchezitii. Trei persoane au fost duse la spital appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

