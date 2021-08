Stiri pe aceeasi tema

- Politistii harghiteni au confiscat material lemnos in valoare totala de circa 70.000 de lei si au aplicat sanctiuni in cuantum total de aproximativ 50.000 de lei, in urma unor ample actiuni de combatere si prevenire a delictelor silvice, in cadrul carora au fost constate mai multe infractiuni de taiere…

- Polițiștii au depistat, ieri, pe strada Victoriei, din orașul Piatra-Olt, un barbat, in varsta de 34 de ani, din comuna Berevoiești, județul Argeș, in timp ce transporta, cu o autoutilitara, cantitatea de 1,382 m.c. material lemnos, in valoare de 600 de lei. Barbatul a prezentat un aviz de insoțire…

- Politistii suceveni, in doar patru ore, au identificat trei transporturi ilegale de material lemnos, au intocmit un dosar penal, au aplicat amenzi contraventionale, au confiscat lemn in valoare de 10.000 lei si au indisponibilizat o autoutilitara de transport material lemnos in valoare de 20.000 de…

- Politistii suceveni, in doar patru ore, au identificat trei transporturi ilegale de material lemnos, au intocmit un dosar penal, au aplicat amenzi contraventionale, au confiscat lemn in valoare de 10.000 lei si au indisponibilizat o autoutilitara de transport material lemnos in valoare de 20.000…

- In primele 5 luni, au fost inregistrate 5.300 de dosare penale pentru savarsirea unor infractiuni la Codul Silvic. Politistii au confiscat 16.673 de metri cubi de material lemnos, in valoare de 4.758.817 lei, din care 6.516,51 metri cubi de lemn de lucru, peste 2.500 de metri cubi de cherestea si peste…

- Politistii de frontiera de la Sighetu Marmatiei au descoperit si confiscat aproximativ 41.000 de pachete cu tigari, in valoare de peste 479.000 lei, marfa care urma sa fie comercializata pe piata neagra de desfacere din zona. Ieri, la nivelul Sectorului Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei, s-a declansat…

- Duminica dimineața pe DN13 E60, in localitatea Corunca, un barbat de 46 de ani, din județul Harghita, transporta intr-un autobuz, 97 de persoane, cu 37 de persoane mai mult fața de numarul locurilor inscrise in certificatul de inmatriculare al vehiculului. In urma celor constatate, conducatorul auto…

- Sambata, 5 iunie 2021, polițiștii de siguranța publica din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, in timp ce acționau pe Calea Moților din Alba Iulia, au oprit, pentru control, o autoutilitara incarcata cu material lemnos, condusa de un barbat, de 38 de ani, din comuna Bucium. In urma verificarilor…