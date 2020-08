Stiri pe aceeasi tema

- Garda Forestiera Brașov, in timp ce desfașura o acțiune specifica de control pe linie de transport materiale lemnoase pe caile ferate romane, impreuna cu Biroul Județean de Poliție Transporturi Covasna și cu IPJ Covasna, a identificat in ultima saptamana a lunii iulie, un transport de material lemnos…

- In cadrul unor verificari privind comercializarea ilegala de material lemnos polițiștii din Covasna au depistat un tren de marfa care transporta material lemnos și care nu avea acte de proveniența pentru mai mult de jumatate din vagoanele aflate in compunerea sa. Are detalii purtatorul de cuvant al…

- Garda Forestiera Brașov, in timp ce desfașura o acțiune specifica de control pe linie de transport materiale lemnoase pe caile ferate romane, impreuna cu Biroul Județean de Poliție Transporturi Covasna și cu IPJ Covasna, a identificat in a doua parte a lunii mai, un transport de material lemnos cu destinația…

- Accident feroviar grav in Cehia! Cel putin trei persoane au murit și cel puțin 30 de persoane au fost ranite, marți dupa amiaza, dupa ce doua trenuri de calatori au intrat in coliziune in nord-vestul Cehiei, potrivit primelor informații ale presei...

- Din primele verificari polițiștii au constatat ca un barbat de 55 de ani a condus un autoturism pe DC44 din localitatea Malnaș Bai, iar la intersecția cu calea ferata, nu a respectat semnificația semnalelor acustice și luminoase aflate in funcțiune fiind surprins și accidentat de un tren. In urma accidentului…

- Doua accidente au avut loc, marți dimineața, pe calea ferata, unul in județul Covasna, altul in Hunedoara, in urma carora mai multe trenuri vor inregistra intarzieri, a anunțat CFR Infrastructura.Citește și: Gabriela Firea s-a dezlantuit: 'Cea mai josnica ticalosie a omului este tradarea'…

- Astazi, 5 iulie 2020, in jurul orei 15:40, pompierii de la Pichetul Intorsura Buzaului au fost solicitati pentru salvarea unei persoane implicate intr-un accident cu motocicleta pe care o conducea, in padurea de pe raza localitații Sita Buzaului. La locul evenimentului s-au deplasat un echipaj SMURD,…

- Politistii de la rutiera au desfasurat o ampla actiune in zona trecerilor la nivel cu calea ferata pentru prevenirea si combaterea evenimentelor rutiere soldate cu victime si pagube materiale.