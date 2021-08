Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de joi, 05 august, incepand cu ora 07.00, lucratori ai I.P.J. Maramureș au efectuat 12 percheziții domiciliare la domiciliile a șapte persoane fizice și sediul social al cinci persoane juridice de pe raza județelor Maramureș și Satu Mare. Activitațile au fost realizate in baza mandatelor…

- Accident rutier grav aseara la Borșa, pe DN18, soldat cu decesul unei fete de doar 14 ani, respectiv ranirea altor persoane. In accident au fost implicați numai tineri. La fața locului polițiștii din Borșa au constatat faptul ca un autoturism condus de catre un borșean de 20 de ani, avand direcția de…

- Azi-noapte, la ora 03.00, polițiștii de ordine publica din Baia Mare au fost sesizați prin apel 112 de o tanara de 19 ani despre faptul ca in fața unei societați comerciale din Piața Revoluției din municipiu are loc o altercație intre mai multe persoane. “Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat…

- Un accident rutier in care au fost ranite patru persoane a avut loc ieri dimineața, in jurul orei 3.30, in comuna Gardani, județul Maramureș, pe DJ 108A Baia Mare – Zalau. O autoutilitara a ajuns de pe drum direct intr-un canal colector. Cu privire la acest eveniment rutier, reprezentanții IPJ Maramureș…

- PERCHEZIȚII in Alba și alte 6 județe la mai multe persoane banuite de evaziune fiscala din tranzacții cu material lemnos. Ce au gasit oamenii legii PERCHEZIȚII in Alba și alte 6 județe la mai multe persoane banuite de evaziune fiscala din tranzacții cu material lemnos. Ce au gasit oamenii legii La data…

- Sambata, 5 iunie 2021, polițiștii de siguranța publica din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, in timp ce acționau pe Calea Moților din Alba Iulia, au oprit, pentru control, o autoutilitara incarcata cu material lemnos, condusa de un barbat, de 38 de ani, din comuna Bucium. In urma verificarilor…

- Polițiștii orașului Baia de Arama in colaborare cu Secția 4 Rurala au depistat, in trafic, un barbat din județul Gorj in timp ce transporta cu un autotren, material lemnos, fara a deține documente de transport.Polițiștii au ridicat in vederea conficarii aproximativ 6,5 mc de material lemnos, care a…