Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai puțin de 369 de contestații a raportat Inspectoratul Școlar Județean Timiș dupa sesiunea august-septembrie a examenului național de Bacalaureat 2021. Cele mai multe contestații se inregistreaza la matematica – 97, urmate de limba romana – 92 și materia biologie vegetala și animala – 60. De asemenea,…

- SUBIECTE și BAREME la Limba și Literatura Romana, la Bacalaureat 2021, sesiunea de toamna SUBIECTE și BAREME la Limba și Literatura Romana, la Bacalaureat 2021, sesiunea de toamna Luni, 16 august, este programata proba scrisa la Limba și Literatura Romana, in cadrul examenului de Bacalaureat 2021, sesiunea…

- Examenul Național de Bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2021, incepe luni, 16 august 2021, cu proba scrisa la Limba și literatura romana. Marți, 17 august 2021, se va desfașura proba obligatorie a profilului, iar miercuri, 18 august 2021, va avea loc proba la alegere a profilului și a specializarii.…

- Aproape o mie de contestatii au fost depuse de candidatii din judetul Hunedoara, dupa afisarea primelor rezultate obtinute la sesiunea din aceasta vara a examenului de Bacalaureat, cele mai multe fiind pentru notele obtinute la proba scrisa de Limba si literatura romana, a informat marti Inspectoratul…

- Calendar Bac 2021. Ministerul Educației a decis sa pastreze calendarul examenului de Bacalaureat 2021 așa cum a fost stabilit in toamna anului trecut, in ciuda pandemiei. Examenele vor fi organizat in doua sesiuni, una de vara și a doua de toamna, pentru cei ce au picat in prima sesiune.UPDATE 5 iulie…

- In Dolj, s-au inregistrat peste 1.000 de contestatii dupa afisarea rezultatelor la evaluarea nationala. Cele mai multe solicitari pentru reevaluarea lucrarilor sunt la limba si literatura romana. „In Dolj s-au inregistrat 1.025 de contestatii dintre care 554 de contestatii la limba si literatura romana…

- Ministerul Educatiei a publicat baremul de evaluare si notare a lucrarilor elevilor la proba de Limba si literatura romana de la examenul de Bacalaureat 2021. Pe baza acestui barem profesorii vor nota lucrarile elevilor.

- Examenul national de Bacalaureat 2021 a inceput luni, 28 iunie, cu proba scrisa la Limba si literatura romana. Premierul Florin Citu a transmis luni, pe pagina de Facebook, un mesaj elevilor care sustin Bacalaureatul. ”Mult succes elevilor care sustin examenul de bacalaureat! ”For those about to rock,…