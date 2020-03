Profesorul Bogdan Enescu, pentru edupedu.ro, despre predarea exclusiv online in vreme de coronavirus: Orarul noilor lectii online este stabilit impreuna cu elevii, "in principiu, chiar in zilele in care aveam cu ei ore. Imi propun sa am macar 2 ore saptamanal cu fiecare clasa", a explicat Bogdan Enescu, pentru Edupedu.ro. Profesorul a povestit ca foloseste aplicatia Zoom Cloud Meetings pentru "transmiterea imaginilor si audio, si Goo (...)