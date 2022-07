Conform site-ului „Bacplus.ro”, in anul 2022, Colegiul Economic „M. Kogalniceanu” din Focșani s-a clasat pe locul 6 din 821 de licee tehnologice, cu media notelor la matematica de 8,63 (opt 63%). Catedra de matematica a intocmit și un altfel de bilanț al acestui examen de Bacalaureat: o eleva cu media generala 10; 14 elevi cu […] Articolul Matematica duce Colegiul Economic „M. Kogalniceanu” din Focșani in „TOP 10” Bacalaureat – licee tehnologice, la nivel național apare prima data in Monitorul de Vrancea .