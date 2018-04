Stiri pe aceeasi tema

- Lotul de matematica al judetului Cluj a participat in perioada 3-7 aprilie 2018, la Olimpiada Nationala de Matematica, desfasurata la Negrești Oaș (clasele V-VI) și Satu Mare (clasele VII-XII). Lotul clujean a obtinut premiul III la clasa a XI-a, 4 mentiuni, 1 medalie de Aur, 4 medalii de Argint…

- Azi, 5 aprilie au fost afișate primele rezultate (inainte de contestații) la Olimpiada Naționala de Matematica. In acest an competiția se desfașoara la Satu Mare și Negrești-Oaș. Rezultatele pot fi vazute aici: http://onm2018.satmar.ro/rezultate.php Cel mai mare punctaj din județul nostru a fost obținut…

- Subiectele propuse spre rezolvare la Olimpiada Naționala de Matematica au fost publicate azi (4 aprilie) dupa-amiaza, pe site-ul competiției (http://onm2018.satmar.ro/) Va reamintim ca in acest an, Satu Mare și Negrești-Oaș sunt gazdele celei mai prestigioase competiții școlare. Problemele propuse spre…

- Mai multe strazi din zona centrala a municipiului Satu Mare au fost inchise azi (4 aprilie) dimineața circulației. Motivul ? Olimpiada Naționala de Matematica, competiție ce se desfașoara in acest an in municipiul Satu Mare și in orașul Negrești-Oaș. Pentru buna desfașurare a competiției, autoritațile…

- Șapte elevi din Satu Mare ne vor reprezenta județul la Olimpiada Naționala de Matematica ce va avea loc in perioada 3-7 aprilie in Satu Mare și Negrești-Oaș. Lotul județului Satu Mare este alcatuit din urmatorii elevi: Boitor-Socolan Teofil – clasa a V-a, Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, profesor…

- Prefectul Darius Filip a convocat azi, 27 martie, o sedinta de analiza a stadiului de pregatire a desfasurarii Olimpiadei Nationale de Matematica, care se va desfasura in perioada 3-7 aprilie la Satu Mare (clasele VII-XII) respectiv Negresti-Oas (clasele V-VI). La discutii au participat primarul orasului…

- Alin Sava, elev la Liceul „Emil Racovița” din Vaslui va participa la Olimpiada Naționala de Matematica ce in acest an se va desfașura, in perioada 3-7 aprilie la Satu Mare (clasele VII-XII) și Negrești-Oaș (clasele V-VI). Elevul s-a calificat la faza naționala la patrudiscipline, fiind considerat superolimpicul…

- De luni, 5 februarie 2018, debuteaza la Carei a IV-a editie a Taberei Judetene de matematica, la Liceul Tehnologic Simion Barnutiu. Prima zi va fi una de acomodare, cu activitati mai lejere dintre care mentionam o vizita la Clubul elevilor Carei, sectia Tenis de masa. Urmatoarele zile sunt dedicate…