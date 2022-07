Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova debuteaza vineri, in campionat, cu proaspata deținatoare a Supercupei, Sepsi, iar joia viitoare joaca impotriva lui Vllaznia, in Conference League. Ambele adversare sunt in forma Universitatea s-a intors acasa in week-end, la capatul a 3 saptamani de cantonament in Austria. ...

- Fundașul algerian Rachid Bouhenna (30 de ani) e noul fotbalist al celor de la FCSB! Mihai Stoica, managerul roș-albaștrilor, a anunțat ca stoperul a semnat cu vicecampioana luni seara. „Am semnat in aceasta seara cu Bouhenna, maine il prezentam in cadrul unei conferințe de presa. L-am vrut și cand era…

- Dupa mai multe runde de negocieri, oficialii clubului Universitatea Craiova si mijlocasul Alex Mateiu au batut palma pentru prelungirea contractului. Vechea intelegere expira la finalul acestei luni. Mijlocasul brasovean de 32 de ani va evolua la Stiinta inca doua sezoane. El se afla cu echipa in cantonament,…

- Nicușor Bancu (29 de ani, fundaș stanga) a primit o suspendare de 6 etape dupa cartonașul roșu incasat in manșa tur din semifinalele Cupei Romaniei dintre Universitatea Craiova și Sepsi, scor 0-1, 1-3 la general. De asemenea, Bancu a fost amendat cu 11.300 de lei de Comisii. Capitanul oltenilor și-a…

- FCSB joaca azi un meci decisiv pentru lupta la titlu, cu Universitatea Craiova, iar Gigi Becali l-a scos din primul „11” pe Malcol Edjouma. Mijlocașul la inchidere adus in iarna de la FC Botoșani, pentru 350.000 de euro, a fost criticat de omul de afaceri pentru evoluțiile sale, iar acum este pe banca…

- Sorin Carțu (66 de ani), președinte la Universitatea Craiova, a prezentat o modalitate prin care Octavian Popescu (19), unul dintre cei mai periculoși fotbaliști ofensivi de la FCSB, ar putea fi blocat. Universitatea și FCSB sunt cele mai ofensive echipe din Liga 1, fiecare cu cate 72 de goluri inscrise.…

- Dupa ce a luat 7 goluri in ultimele doua etape (0-3 cu CS Universitatea Craiova și 0-4 cu FCSB), Farul se gandește la transferurile pentru sezonul viitor. Una dintre ținte este Ion Gheorghe, care și-a anunțat plecarea de la FC Voluntari. Mijlocașul de 22 de ani al ilfovenilor nu-și va prelungi contractul…