Matei Vișniec despre “frumoasa” lume occidentală căzută în CEAUȘISM „Personal imi amintesc ca in anii 80, cind Ceausescu inainta in virsta, unele revista si ziare scoteau din poeme si chiar din articole cuvinte precum „batrin”, „batrinete” sau „senectute”. Combaterea rasimului este o cauza justa, dar transformarea anti-rasismului intr-o noua forma de Inchizitie nu poate decit sa anunte o lume absurda cu accente... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ianuarie 2016 Dragi prieteni, dragi colegi, Confruntat cu acuzația de “infracțiune impotriva umanitații” formulata de Parchetul militar privitor la ceea ce in mod obișnuit in Romania e numita “mineriada din 13-15 iunie 1990” cred ca am datoria și raspunderea de a va spune ca acuzația este in intregime…

- Ianuarie 2016 Dragi prieteni, dragi colegi, Confruntat cu acuzația de “infracțiune impotriva umanitații” formulata de Parchetul militar privitor la ceea ce in mod obișnuit in Romania e numita “mineriada din 13-15 iunie 1990” cred ca am datoria și raspunderea de a va spune ca acuzația este in intregime…

- Ianuarie 2016 Dragi prieteni, dragi colegi, Confruntat cu acuzația de “infracțiune impotriva umanitații” formulata de Parchetul militar privitor la ceea ce in mod obișnuit in Romania e numita “mineriada din 13-15 iunie 1990” cred ca am datoria și raspunderea de a va spune ca acuzația este in intregime…

- Plenul Consiliului Județean Ialomița s-a reunit miercuri, 22 aprilie 2020, in cadrul unei noi ședințe «de indata». Urgența a fost dictata de aprobarea unor alocari bugetare in valoare totala de 1 milion de lei pentru spitalele din Urziceni, Țandarei și Fetești. Banii vor fi utilizați pentru achiziția…

- Liderii grupurilor politice din Parlamentul European au intocmit un proiect comun referitor la acțiunea coordonata a Uniunii Europene de combatere a pandemiei Covid-19 și consecințele acesteia. Rezoluția prevede printre altele ca granițele sa ramana deschise pentru liberul schimb, muncitorii sa fie…

- In Rusia s-au raportat joi 1.459 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, cel mai mare bilant zilnic de la inceputul epidemiei de COVID-19, iar numarul total de cazuri a depasit astfel 10.000, informeaza Reuters. S-au confirmat inca 13 decese, iar numarul mortilor a ajuns la 76, a anuntat…

- Uniunea Europeana a depus eforturi susținute pentru a combate criza generata de pandemia COVID 19, atat in domeniul sanatații cat și in domeniul economic. Acest lucru trebuie adus in atenția publicului, mai ales in contextul actual, cand se incearca propagarea unui curent eurosceptic, un context…

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime (CNAPM) SA a achizitionat echipamente medicale esentiale si consumabile pentru trei unitati medicale din judetul Constanta, necesare in diagnosticarea si prevenirea infectarii cu noul coronavirus, informeaza, joi, un comunicat de presa. Potrivit sursei…