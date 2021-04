Stiri pe aceeasi tema

- Robert Vesea are doar 10 ani și și-a facut curaj sa participe in ediția 22 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, in dorința lui de-a demonstra ca și un copil poate ajunge in echipe!

- Catalin Petrescu a reușit sa devina concurentul serii, la Chefi la cuțite, dupa ce a gatit nici mai mult nici mai puțin decat un preperat care conținea insecte. Da, da, ați auzit bine. Iata cum au reacționat cei trei jurați.

- Catalin Cornea este unul dintre cei mai controversați concurenți de la Chefi la cuțite. Artistul tatuator a surprins cu look-ul sau complet unic, iar jurații au fost impresionați de povestea lui. Ba mai mult, Sorin Bontea l-a recunoscut imediat pe tanar, fiind un bun prieten al fiului sau.

- Catalin Scarlatescu a avut parte de o surpriza de proporții in aceasta ediție de Chefi la cuțite. Finii juratului, Clara și Horia, au gatit pentru cei 2 bucatari, iar preparatul lor l-a dat „pe spate” pe Florin Dumitrescu.

- Vlad și Cristi Munteanu sunt frați gemeni, sunt din Constanța și au decis sa vina in ediția 9 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” cu dorința de a-i impresiona pe cei trei jurați.

- Una dintre marile surprize din ediția 8 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” a fost apariția celebrei Rodica Popescu Bitanescu! Actrița a venit sa-i surprinda pe jurați cu o rețeta speciala.

- Ștefan Rareș este unul dintre cei mai tineri concurenți de la Chefi la cuțite și a reușit sa-i lase masca pe jurați. Puștiul de 8 ani a facut furori cu preparatul sau, un desert delicios de nota 10.

- In ediția 2 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” am putut sa il cunoaștem pe Raul Ivan, un elev de doar 11 ani, din Slatina, care a venit sa demonstreze ca are o pasiune imensa pentru gatit.