Stiri pe aceeasi tema

- Imagini de la premiera filmului Haita de acțiune. Antonia a sosit pe motor! Comedia politista Haita de actiune , produsa de Bromania (Matei Dima) si regizata de Vali Dobrogeanu, a avut premiera saptamana aceasta. La evenimentul de lansare, desfașurat intr-un mall din București, au luat parte toți actorii…

- Matei Dima, alias BRomania, a venit la premiera ultimului sau film „Haita de acțiune” fara iubita! Comediantul a confirmat desparțirea dupa doar un an de relație. BRomania are noroc se pare la bani și mai puțin in dragoste, caci toate relațiile sale din ultima vreme au fost sortite eșecului, noteaza…

- Ruby a fost certata de bunica ei, pentru ca nu are grija de silueta sa. Cantareața este foarte atașata de aceasta și a luat-o chiar sa locuiasca cu ea, in București. Ruby are o relație speciala cu bunica ei și de multe ori au aparut impreuna la TV. La un moment, artista i-a serbat ziua bunicii intr-un…

- Garcea de intoarce pe marile ecrane! Unul dintre cele mai iubite personaje de comedie revine in rolul care l-a consacrat. Mugur Mihaescu il joaca pe simpaticul polițist in ”Haita de acțiune”. Garcea, cel care a produs și lansat in urma cu 22 de ani lungmetrajul ”Garcea și oltenii”, unul dintre cele…

- Actrița Roxana Condurache, interpreta moldovencei Andreea din filmul Teambuilding, le da o replica dura criticilor producției. Dupa ce unii critici, printre care și jurnalistul Cristian Tudor Popescu, au desființat pelicula lui BRomania și Micutzu, Roxana vine cu un mesaj clar pentru aceștia. „Parerea…

- Anda Calin și Liviu Varciu traiesc de mai mulți ani o frumoasa poveste de dragoste. Au impreuna doi copii, iar in curand vor face pasul cel mare. Anda a dezvaluit pentru prima oara ce o enerveaza la iubitul ei. „Ceea ce ma deranjeaza un pic la el este lipsa lui de punctualitate. Și mi-am mai dat seama…

- Se face casting pentru filmul „Miami Bici 2”! Regizorul Jesus del Cerro spune ca studiile nu sunt importante și orice poate fi actor. Actori și figuranți pot veni sa-și incerce norocul pentru filmul care se va filma la Los Angeles. Zilele trecute, Codin Maticiuc și Matei Dima (BRomania) au anunțat ca…

- Ieri, 12 ianuarie, la ora 11.00, Catalin Maruța a fost operat la un spital din București. La doar cateva ore de la intervenție, prezentatorul de la Pro TV a intrat pe rețelele de socializare și le-a dezvaluit fanilor cum a decurs intervenția, el stand intins pe patul de spital. El a anunțat ca operația…