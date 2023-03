Stiri pe aceeasi tema

- Noul parc public, aflat in plina construcție in zona obelisc „Mihai Viteazul” din municipiul Turda, va asigura un spațiu modern pentru relaxare, susține primarul, Cristian Matei, pe rețelele de socializare. „In contextul unei vieți cotidiene agitate și stresante, importanța unei zone verzi pentru relaxare…

- Primarul Timișoarei anunța ca lucrarile pe Bd. Cetații sunt in grafic. Linia de tramvai a fost deja montata, fiind pregatit primul tronson cu pamant pentru inierbare. Lucrarile pe șantier au inceput in vara anului 2021. Bulevardul ar urma sa se redeschida traficului pana la finalul acestui an.

- O noua finanțare nerambursabila obținuta și, așa cum anunța in vara anului trecut administrația, 64 de strazi și 55 de parcari din municipiul Targoviște vor beneficia de un sistem nou și modern de iluminat public! Cu o valoare de 5.000.000 lei, investiția vizeaza in principal scaderea consumului anual…

- ????Anunț PRIMARIA TURDA – modificare restricții circulație. ????In urma consultarilor finale care au avut loc in comisia de sistematizare a traficului s-a ajuns la o varianta de fluidizare a traficului

- Textul SMS-ului pentru plata biletului de transport in comun la numarul scurt 7475 se transforma din ”O” in ”M75”, anunța CT BUS printr-un comunicat de presa. Motivul acestei modificari consta in majorarea de la 60 la 75 de minute, conform sursei citate. De asemenea, calatorii pot trimite un mesaj SMS…

- Un baietel de doar 7 ani angajat in traversarea regulamentara a partii carosabile, a fost spulberat de un sofer de 46 de ani, in municipiul Dej.In urma evenimentului, conducatorul auto a plecat de la fata locului fara incuviintarea organelor de politie., transmite IPJ Dolj. Oficial de la IPJ Dolj "La…

- Administrația locala turdeana informeaza in aceasta dimineața ca lucrarile la proiectul „Regenerarea zonei Obelisc Mihai Viteazu prin crearea unui nou parc public in municipiul Turda” sunt in plina desfașurare. „Au inceput lucrarile la organizarea de șantier, iar in paralel se executa masuratorile topografice…

- Primaria Brașov a depus, vineri, 30 decembrie, proiectul „Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public (stradal/pietonal) din municipiul Brașov” – zona 1” pentru a obține o finanțare nerambursabila de la Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) in cadrul Programului privind…