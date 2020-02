Stiri pe aceeasi tema

- Craiovenii din cartierul Craiovita Noua s-au intalnit, marti dupa-amiaza, cu autoritatile locale, in proiectul „Fii vocea cartierului tau!“ , organizat de Gazeta de Sud in colaborare cu Primaria Craiova. Cu acest prilej, cetatenii din cartier au putut sa expuna in fata autoritatilor problemele cu care…

- Primaria Fagaraș continua programul „Bugetare participativa”. Astfel, cetațenii municipiului pot participa la intalnirile publice si dezbaterile privind stabilirea regulamentului pe anul 2020. Primaria Municipiului Fagaraș lanseaza a doua ediție a procesului de bugetare participativa și organizeaza…

- In ultimele zile in societatea romaneasca s-au purtat discuții aprinse despre varsta de pensionare din țara. ”Butoiul cu pulbere a fost declarația Ralucai Turcanu care a spus ca exista discuții pentru majorarea varstei de pensionare la 70 de ani. In prezent, in Romania, varsta standard de pensionare…

- „A fost o solicitare din partea UMF-ului care a primit avizul atât a Comisiei de Mediu, cât și a colegilor mei din Primarie, pentru ca acei copaci erau extrem de aproape de gard și erau un pericol real pentru cetațenii care treceau pe acolo. Așa au fost plantați în urma cu…

- La mijlocul lunii octombrie, lucrarile de alimentare cu apa a satului Salicea erau „în linie dreapta”, transmiteau reprezentanții Consiliului Județean (CJ) Cluj. Forul județean anunța atunci ca au început lucrarile din cadrul contractului „Facilitarea alimentarii cu…

- Zilele trecute primarul turdean Matei Cristian a vizitat șantierul de pe strada Amurgului, ocazie cu care a luat contact direct cu lucrarile efectuate de Compania de Apa Arieș in acea zona. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Șeful statului Igor Dodon invita fracțiunile parlamentare la discuții. Deputații sunt așteptați, maine, la Președinție. La ora 11:00 - PSRM și ACUM, la 12:00 - PDM, ulterior, la ora 13:00, Dodon este dispus sa se intalneasca și cu Partidul Șor.

- Pana in 20 noiembrie, se vor inchide santierele de pe DN 73 din zona Rasnov - Bran. Lucrarile au un stadiu de realizare de 85%! Lucrarile de modernizare a DN 73 pe tronsonul dintre Rasnov si Bran au avansat in ultima vreme, astfel ca santierele vor fi inchise pana cand iarna isi va intra…