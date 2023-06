Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a anuntat ca temperaturile vor fi in crestere de la o zi la alta si a precizat ca vineri si posibil si sambata sa inregistram primele zile in care maximele sa se apropie de pragul unei zile de canicula, 34 de grade. “Trebuie…

- Pericolul inundațiilor și viiturilor nu a trecut. ANM anunța noi ploi torențiale, la sfarșitul acestei saptamani Inundațiile și viiturile au facut prapad in mai multe localitați din Alba și din țara in ultimele zile, iar pericolul nu a trecut. La sfarșitul acestei saptamani sunt așteptate noi ploi torențiale,…

- Regimul termic va fi in continua crestere pe durata urmatoarelor doua saptamani (5 - 18 iunie), dar vor aparea si intervale cu ploi care se vor semnala pe suprafete mari, releva prognoza de specialitate, publicata marti de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Meteorologii estimeaza, pentru urmatoarele doua saptamani (15 – 28 mai), o vreme instabila, cu valori termice in crestere la nivelul intregii tari si un excendent de precipitatii pe arii destul de extinse, conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), potrivit Agerpres. In regiunea Munteniei,…

- Meteorologii anunta ca in urmatoarele patru saptamani va fi vreme frumoasa in intreaga tara. Pana la jumatatea lunii iunie vor fi perioade cu ploi in diferite zone ale tarii, dar si temperaturi placute. Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca in saptamana 15– 22 mai valorile termice se vor…

- Temperaturile vor fi mai scazute decat cele normale, saptamana viitoare, in timp ce spre finalul lunii mai, acestea vor fi usor mai ridicate fata de cele obisnuite pentru aceasta perioada, anunta meteorologii, care au prezentat, vineri, estimarile pentru urmatoarele patru saptamani. Vor fi ploi in urmatoarele…

- Temperaturile vor fi usor mai coborate in regiunile intracarpatice decat cele specifice perioadei si apropiate de normal in restul țarii, in urmatoarele patru saptamani, potrivit prognozei emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) pentru perioada 27 martie- 24 aprilie, potrivit Agerpres.…

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au vorbit despre prognoza meteo din aceasta vara. Elena Mateescu, directorul ANM, a anunțat cum va fi vremea in iunie, iulie și august, menționand ca vom avea, cu siguranța, o vara a extremelor!