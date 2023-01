Stiri pe aceeasi tema

- In 2023, MIPE va oferi romanilor vulnerabili, din fonduri europene, sprijin pentru plata facturilor la energie in valoare de 700 lei de 2 ori/ an. Cardurile pentru incasarea ajutoarelor vor fi emise și distribuite de Compania Naționala Poșta Romana, iar listele cu beneficiari vor fi intocmite de Ministerul…

- Ultima tranșa din acest an a ajutorului de 250 lei pentru alimente și mese calde destinate persoanelor si familiilor aflate in situatii de vulnerabilitate va ajunge la beneficiari inainte de Sarbatori, cel mai tarziu pe 23 decembrie, anunța autoritațile. Astfel, in perioada 12-19 decembrie ar urma sa…

- In decembrie, voucherele sociale de 250 de lei vor ajunge la cei 2,4 milioane de beneficiari inainte de sarbatori, promit autoritațile, astfel incat ele sa poata sa fie folosite pentru cumparaturile de Craciun. O veste buna este și faptul ca programul continua, și anul viitor, conform unui proiect de…

- In 2023, romanii vulnerabili vor primi din fonduri europene sprijin pentru plata facturilor la energie in valoare de 700 lei de 2 ori/ an. Cardurile pentru incasarea ajutoarelor vor fi emise și distribuite de Compania Naționala Poșta Romana, iar listele cu beneficiari vor fi intocmite de Ministerul…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) explica faptul ca, anul viitor, va oferi romanilor vulnerabili, din fonduri europene, sprijin pentru plata facturilor la energie in valoare de 700 lei, de doua ori pe an. Cardurile pentru incasarea ajutoarelor vor fi emise si distribuite de Posta…

- Potrivit unui comunicat al MIPE, pretul final pentru consumatorii casnici a crescut cu peste 600% la energia electrica si cu peste 535% la gazele naturale. In cazul energiei termice in sistem centralizat, tarifele au ajuns la peste 400 lei/Gcal. In aceste conditii, peste 30% din bugetul unei gospodarii…

- Potrivit unui comunicat al MIPE, pretul final pentru consumatorii casnici a crescut cu peste 600% la energia electrica si cu peste 535% la gazele naturale. In cazul energiei termice in sistem centralizat, tarifele au ajuns la peste 400 lei/Gcal. In aceste conditii, peste 30% din bugetul unei gospodarii…

- ”Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene continua sa inregistreze progrese in implementarea pachetului de masuri in valoare de 1,5 miliarde de euro initiat pentru sprijinirea mediului de afaceri. Acest pachet vine ca raspuns la crizele simultane cu care se confrunta Romania post-pandemica,…