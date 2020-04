Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea romanilor susține masurile luate de autoritațile statului pentru a limita raspandirea noului virus și a combate efectele negative asupra economiei, potrivit celui mai recent sondaj INSCOP Research. Cel puțin la nivel declarativ, aceștia sunt de acord cu restricțiile. In ceea ce privește…

- Specialiștii in domeniu critica masurile luate de Guvern pentru susținerea economiei. Normele nu corespund in intregime așteptarilor mediului de afaceri și mulți se simt dezamagiți de varianta adoptata prin ordonanța de urgența, spune inttr-o analiza Daniel Anghel, partener coordonator servicii…

- Claudiu Keșeru (33 de ani), atacantul lui Ludogoreț, spune ca e aproape de un nou titlu de campion in Bulgaria. Vecinii din Sud iau in calcul terminarea sezonului dupa sezonul regulat, pe fondul pandemiei de coronavirus. Keșeru va obține titlul cu numarul 5 in Bulgaria, daca Liga va pune in aplicare…

- De luni, 16 martie, pe teritoriul Romaniei a fost decretata starea de urgența naționala, pentru o perioada de 30 de zile, cu posibilitatea de prelungire pentru inca 30 de zile. Decizia de prelungire sau nu va veni in ultima saptamana a acestei perioade. Starea de urgența presupune adoptarea unor masuri…

- Banca Nationala a Romaniei anunta ca este implicata impreuna cu guvernul, autoritatile publice si sistemul bancar in vederea limitarii efectelor negative ale pandemiei de COVID-19 si transmite ca finantarea curenta a cheltuielilor publice, precum salarii, pensii, cheltuieli sociale, investitii este…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca masurile luate pentru combaterea infectarii cu noul coronavirus au avut efect, numarul de cazuri mentinandu se la 50, relateaza Agerpres. Persoanele care au fost infectate fie erau in carantina, fie erau in izolare la domiciliu ca urmare a intrarii in tara,…

- O persoana din județul Alba care nu a respectat masurile de izolare la domiciliu, a fost sancționata de reprezentanții DSP Alba. Este vorba despre persoana domiciliata in Blaj, care a fost identificata pe strada, deși aceasta ar fi trebuit, conform prevederilor legale, sa fie la domiciliu pentru o perioada…

- Conducerea SJU Slatina a anunțat ca a comandat noi cantitați de materiale sanitare, avand in vedere pe de o parte noua amenințare, COVID-19, iar pe de alta sezonul gripal care aduce in fiecare zi la cel mai mare spital din județul Olt zeci de personae cu patologie respiratorie. Spitalul Județean de…