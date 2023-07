Măsurile privind reducerea cheltuielilor bugetare vor fi prezentate public săptămâna viitoare Masurile privind reducerea cheltuielilor bugetare vor fi prezentate public saptamana viitoare, spune Marcel Ciolacu, premierul roman. Este vorba de doua ordonante de urgenta care vor fi aprobate in curand de executiv. Una se refera la reducerea cheltuielilor din sistemul bugetar si cealalta la cresterea incasarilor. Aceste prevederi se vor aplica in trei etape, unele de la 1 septembrie, iar altele de la 1 octombrie si de la 1 ianuarie, anul viitor. Seful guvernului a dat asigurari ca modificarile fiscale nu vor duce la scaderea salariilor sau la noi taxe, afirmand ca nu exista pericol de recesiune,… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

