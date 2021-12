Măsurile ministerului Sănătății pentru valul 5: Izolare de doar 10 zile, testare la medicii de familie, medicamente antivirale Izolarea va fi de doar 10 zile in Romania, nu de 14, ca pana acum. Ministrul Sanatatii Alexandru Rafila a anuntat, miercuri, masurile pentru valul 5 al pandemiei, printre care se numara aducerea in țara a medicatiei care poate fi administrata in sistem ambulatoriu pentru pacientii cu COVID, marirea capacitatii de testare sau elaborarea ghidului […] The post Masurile ministerului Sanatații pentru valul 5: Izolare de doar 10 zile, testare la medicii de familie, medicamente antivirale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

