Stiri pe aceeasi tema

Danemarca, Germania și Tarile de Jos pun in comun fonduri pentru a reconditiona si echipa cel puțin 100 de tancuri vechi Leopard 1 din stocurile industriei de aparare, care urmeaza a fi furnizate Ucrainei, releva o declaratie comuna publicata marti, scrie Rador.

Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat marti ca nu a terminat modificarile in randul oficialilor superiori si ca cei care nu se conformeaza standardelor stricte vor fi demisi, anunța Rador.

Aliații Ucrainei trebuie sa iși intensifice sprijinul militar acordat Kievului, pentru a-l ajuta sa rupa o intarire a liniilor frontului și sa evite o batalie de uzura devastatoare, prelungita, in stilul Primului Razboi Mondial, a declarat marți ministrul britanic de externe, James Cleverly, scrie

Seful Administratiei Militare Regionale Herson, Iaroslav Ianusevici, a raportat ca, in ultimele 24 de ore, armata rusa a atacat de 90 de ori teritoriul acestei regiuni din sudul Ucrainei, folosind artilerie, lansatoare de rachete, mortiere și tancuri, scrie Rador.

O alerta de raid aerian a fost pornita marți, in mai multe regiuni din Ucraina. Alerta ii avertizeaza pe ucraineni ca rușii bombardeaza in a treia zi de Craciun numeroase localitați din estul și sudul Ucrainei. Cetațenii sunt invitați sa mearga in adaposturile antiaeriene.

Alte trei pachete ce contineau ochi de animale, adresate unor misiuni diplomatice ale Ucrainei, au fost interceptate in Spania, anunța Rador.

Diplomati ai Uniunii Europene sustin ca exista un acord provizoriu intre statele membre, de a impune un plafon al preturilor petrolului rusesc, ca pedeapsa pentru invazia Ucrainei, informeaza Rador.

Romania se va implica in procesul de reconstructie a Ucrainei prin proiecte dirijate de Comisia Europeana, ca parte comuna a efortului Uniunii Europene, dar si prin proiecte care s-ar putea derula "sub steag romanesc", a declarat pentru AGERPRES ambasadorul Romaniei in Ucraina, Alexandru Victor Micula.