Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Federației Sindicatelor din Educație (FSE) „Spiru Haret”, Marius Nistor, a propus reintroducerea exmatricularii, detenție școlara, nota de la purtare sa fie luata in calcul la admiterea la liceu sau la BAC sau amenzi pentru parinți in cazul unor abateri disciplinare, in contextul incidentelor…

- Avocatul Adrian Cuculis a declarat, luni, in emisiunea Proiect de Tara: Romania, de la Prima News, comentand cazurile recente de violenta din scoli, ca agresiunea naste pe mai departe o victima si in acelasi timp un agresor iar parintii trebuie sa aiba in vedere un lucru foarte important si anume ca…

- O serie de incidente care nu fac deloc cinste sistemului de educație din țara noastra au avut loc, in ultimele luni, in diferite școli din Romania. De la batjocorirea dascalilor s-a ajuns chiar la injunghierea unei profesoare intr-o școala din Capitala. Ligia Deca, ministrul Educației, a spus, luni,…

- O serie de incidente care nu fac deloc cinste sistemului de educație din țara noastra au avut loc, in ultimele luni, in diferite școli din Romania. De la batjocorirea dascalilor s-a ajuns chiar la injunghierea unei profesoare intr-o școala din Capitala. Ligia Deca, ministrul Educației, a spus, luni,…

- Parintii viitorilor elevi de liceu vor scoate foarte curand de cel putin doua ori mai multi bani din buzunar pentru meditatii, in anii ce vor veni. Iulian Cristache, presedintele Federatiei Nationale a Asociatiilor de Parinti din Romania, ne-a declarat, exclusiv pentru Impact.ro, ca nu are nicio…

- Deputatii de la USR si Forta Dreptei au depus, miercuri, la Camera Deputatilor, motiunea simpla impotriva ministrului de Interne, Lucian Bode, intitulata „Romania merita mai mult decat hoti in functii publice”.

- Motiunea simpla impotriva ministrului Lucian Bode, dezbatuta luni: „Romania merita mai mult decat hoti in functii publice” Motiunea simpla impotriva ministrului de Interne, Lucian Bode, va fi dezbatuta in sedinta de luni a Camerei Deputatilor, iar votul va fi dat miercuri, a decis Biroul permanent al…

- Deputatii de la USR si Forta Dreptei au depus, miercuri, in plenul Camerei Deputaților, motiunea simpla impotriva ministrului de Interne, Lucian Bode, initulata "Romania merita mai mult decat hoti in functii publice".