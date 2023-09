Stiri pe aceeasi tema

- Partidele din Opoziție critica proiectul de lege privind masurile fiscal bugetare publicat de Ministerul Finanțelor. Parlamentarii USR au anunțat ca vor depune o moțiune de cenzura pe marginea pachetului de masuri, precizand ca va discuta cu „toate forțele democratice din Parlament”.

- Liderul USR, Catalin Drula, a criticat in termeni duri pachetul de masuri fiscale pe care Guvernul iși va asuma raspunderea in Parlament și a declarat ca se va opune cu toate fortele acestui act profund nedrept care loveste in economia romaneasca. Drula nu s-a ferit sa aduca in discuție inclusiv posibilitatea…

- Parlamentarii USR vor depune motiune de cenzura pe marginea pachetului de masuri fiscale, a precizat liderul Uniunii, deputatul Catalin Drula, care spune ca are sustinerea si din partea unor parlamentari liberali."Am luat act, in aceasta dimineata, de pachetul de crestere a taxelor propus de Marcel…

- Presedintele USR, Catalin Drula, anunta ca partidul pe care il conduce va initia o motiune de cenzura daca premierul Marcel Ciolacu isi va asuma raspunderea „pe cresterea taxelor”, anunța Agerpres. Potrivit lui Drula, USR nu se va alia cu AUR in acest demers.”De aproape trei luni, Marcel Ciolacu este…

- Presedintele USR Catalin Drula a afirmat ca premierul Marcel Ciolacu nu va merge pana la capat cu asumarea raspunderii pentru pachetul de ordonante prin care vor creste taxele si cosmetizeaza cheltuielile bugetare.

- Presedintele USR, Catalin Drula, anunta ca partidul pe care il conduce va initia o motiune de cenzura daca premierul Marcel Ciolacu isi va asuma raspunderea "pe cresterea taxelor". Potrivit lui Drula, USR nu se va alia cu AUR in acest demers.

- Ciuca a fost intrebat, luni, despre faptul ca o parte din conducerea PNL si unii membri, precum Daniel Fenechiu, nu sunt de acord cu masurile fiscale, in special pentru avocati, si cer sa fie anulate. ”Pentru ca in acest moment cand discutam nu au fost finalizate discutiile la nivelul coalitiei, PNL…

- Cenzura = FRICA DE ADEVAR comenteaza articolul Ce risca Romania fara banii din PNRR Țara e condusa de slugile strainilor și noi ne intrebam ce se poate face ca sa avansam și sa o ducem mai bine?? Pai, slugile astea au o singura calitate: predictibile, adica executa ordinele de afara fara sa se opuna, fara…