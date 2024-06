Măsurile fiscale, o amenințare constantă la adresa mediului privat Masurile fiscale „Constatam din nou, zilele acestea, ca mediul de afaceri nu este consultat inainte de implementarea unor masuri cu impact major și ca promisiunile facute in acest sens, nu sunt respectate. Astfel, se implementeaza in pas grabit decontul pre-completat de TVA prin OUG 70 din 21.06.2024, fara o perioada de testare a implementarii, fara nicio perioada de grație și fara o corelare cu restul termenelor de depunere a declarațiilor fiscale”, transmite Fundația Romanian Business Leaders . Comunitatea Romanian Business Leaders susține digitalizarea ANAF, dar nu fara a analiza impactul real… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

