- Guvernul va adopta luni proiectul de lege prin care introduce noile cote de TVA, va taxa luxul, companiile, bancile si va elimina facilitatile fiscale pentru angajatii din IT, agricultura, industrie alimentara si constructii.

- Palatul Cotroceni nu vede cu ochi buni masurile fiscal-bugetare din planul austeritații pregatit, deja, de Guvern. Avertismentul vine din partea consilierului prezidențial Cosmin Marinescu. „Romania are nevoie de reforme fiscal-bugetare autentice, care sa emane din principii și obiective naționale…

- Masurile fiscale și cele pentru reducerea cheltuielilor bugetare menite sa acopere „gaura de la buget" au fost reunite de catre Guvern intr-un proiect de lege (variantele anterioare erau ordonanțe de urgența), pe care Executivul urmeaza sa iși asume raspunderea in Parlament. G4Media și Economedia au…

- Premierul Marcel Ciolacu isi pune mandatul pe masa pentru mult contestatul pachet de reforma fiscala. Executivul isi va asuma raspunderea in Parlament pentru masurile prin care vor creste unele taxe si se vor elimina anumite beneficii. Voci din economie sustin ca masurile ii vor afecta tot pe cei cu…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat joi, in deschiderea sedintei Executivului, ca Guvernul isi va asuma raspunderea in fata Parlamentului pe pachetul legislativ care vizeaza reforma aparatului de stat, masurile de echilibrare fiscala si cele pentru combaterea evaziunii, informeaza News.ro.”Vreau sa anunt…

- Purtatorul de cuvant al PNL susține ca ordonanțele de urgența pe fiscalitate vor fi adoptate de Guvern dupa discuțiile cu Comisia Europeana. Referitor la ținta de deficit, Stroe susține ca Executivul se așteapta la flexibilitate din partea Comisiei.

- Guvernul pregatește OUG privind masurile fiscale și reducerea cheltuielilor bugetare, dar inainte de a pune proiectul in transparența decizionala miniștrii vor merge la Bruxelles, dupa data de 21 august.Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș și ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, vor discuta la Bruxelles…

- Executivul ingroapa micile afaceri, potrivit analistului economic Iancu Guda. Guvernul crește masiv povara fiscala pentru un milion de contribuabili (microintreprinderi, PFA, profesii liberale și angajați) ca sa obțina un leu in plus, dar risipește proporțional 100 de lei in sectorul public, a afirmat…