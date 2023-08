Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Emil Boc a transmis, vineri, legat despre proiectul Guvernului de reducere a cheltuielilor bugetare și de modificare a unor taxe și impozite, ca „este cea mai mare greșeala” daca Guvernul „se atinge de IT”. „Este cea mai mare greșeala daca se atinge lumea de IT. Aceleași masura am avut-o și…

- Sindicalistii din Sanatate ameninta ca vor relua protestele incepand din luna septembrie, la o scara mai mare, daca proiectul de Ordonanta a Guvernului privind unele masuri fiscal-bugetare in domeniul cheltuielilor publice va fi aprobat. In acest context, Federatia „Solidaritatea Sanitara” atentioneaza…

- Federația Columna amenința cu proteste la nivel național, daca masurile fiscale anunțate recent de executiv nu o sa fie eliminate. Federația Columna a solicitat, in repetate randuri, premierului și Ministrului Muncii o intrevedere pentru a discuta situația in care se afla sectorul asistenței sociale,…

- Mii de cadre didactice au ieșit din nou in strada in marile orașe pentru a protesta fața de decizia Guvernului de a nu le majora salariile așa cum prevede Legea salarizarii unitare. Astfel, peste 1.000 de membri ai Sindicatului Democrat din Invatamant (SDI) Arad protesteaza, joi, in centrul municipiului…

- Unul dintre cei mai influenți lideri ai PNL, Ilie Bolojan, critica, intr-un interviu pentru Europa Libera, Coaliția PSD-PNL-UDMR pentru ca s-a limitat la a administra țara și nu a inceput reforme vitale. Liderul liberal Ilie Bolojan avertizeaza ca, daca schimbarea Guvernului nu se realizeaza in cursul…

- Riscul de inundații ramane ridicat in vestul țarii, unde cursuri de apa din șapte județe sunt sub Cod portocaliu. Ploile din ultima perioada au provocat deja numeroase pagube. A fost prapad in judetul Caras-Severin dupa inundatiile din ultimele ore. Peste 50 de case si alte cateva zeci de gospodarii…

- Lecția adevarata de democrație a profesorilor greviști a dat rezultate. Secretarul general al Guvernului, Marian Neacșu, i-a chemat pe sindicaliștii din Educație la negocieri, la Palatul Victoria. La discuții vor participa și miniștrii prezenți la negocierile de miercuri, cand profesorilor li s-au promis…

- Greva generala din Invatamant continua si miercuri, zi in care reprezentantii Guvernului sunt invitati la sediul Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) la o sedinta a liderilor sindicali. „I-am invitat la o sedinta pe care o avem cu liderii din tara, poate vin cu o surpriza, dar astazi…