Stiri pe aceeasi tema

- SWIFT, sau Societatea pentru Telecomunicatii Financiare Interbancare Mondiale, este un sistem de mesagerie securizat care faciliteaza platile transfrontaliere rapide, facand fluxul comercial international sa functioneze fara probleme. Exporturile rusesti de toate marfurile, de la petrol si metale pana…

- Masurile pe care Occidentul a inceput sa le ia impotriva Rusiei, in urma razboiului pe care Vladimir Putin l-a declarat Ucrainei, ii preocupa pe cetațenii ruși. Recent, aceștia au inceput sa ia cu asalt bancomatele din Moscova in cautate de numerar, temandu-se de o posibila devalorizare a monedei naționale.…

- Invazia ruseasca din Ucraina, declanșata la ordinul președintelui Vladimir Putin, a provocat reacții in lanț pe mapamond, sancțiunile dictate Rusiei in plan internațional cuprinzand treptat și lumea sportului. Pe parcursul ultimelor patru zile, de cand armata lui Putin a pornit ofensiva spre Kiev, lumea…

- Razboiul lui Vladimir Putin cu Ucraina va fi probabil „de neinvins”, deoarece nu va asigura niciodata o victorie politica mai larga, a dezvaluit șeful MI6, Richard Moore. Potrivit acestuia, tiranul Rusiei va eșua in țara pro-vest-europeana, deoarece a subestimat abilitațile militare și hotararea poporului…

- Este a treia zi de razboi in Ucraina, iar forțele armate ale Rusiei incearca sa ocupe capitala țarii, Kiev. Atacurile militarilor ruși au continuat pe parcursul zilei de astazi, insa eroismul soldaților ucraineni a facut ca cea mai importanta metropola a țarii sa nu cada in mainile inamicului. Rușii…

- Brazilianul Junior Moraes (fotbalist care a evoluat și in Liga 1, la Gloria Bistrița) nu poate parasi Ucraina. Atacantul are cetațenie ucraineana și ar putea fi chiar recrutat sa lupte impotriva Rusiei.

- Vladimir Putin a inceput atacul asupra Ucrainei, in dimneața zilei de 24 februarie, 2022, dupa publicarea unui videoclip in care iși motiva decizia. Bombardamentele au inceput in mai multe orașe din Ucraina, iar mii de oameni au inceput sa fuga din țara de frica razboiului. Acțiunile președintelui rus…

- In cursul dimineții de joi, Vladimir Putin a transmis un discurs surpriza prin intermediul caruia și-a anunțat atacul iminent impotriva Ucrainei, marcand astfel inceputul celui mai mare razboi din Europa de la 1945. In acest moment, tensiunile in Ucraina ating cote maxime, in timp ce cetațenii incearca…