Măsurile eficiente la care pot apela companiile pentru a-și motiva angajații Motivarea angajaților este esențial pentru succesul pe termen lung al unei organizații și retenția talentelor. Companiile ințeleg ca salariații motivați nu doar ca aduc rezultate mai bune, dar și contribuie la un mediu de lucru pozitiv și productiv. Iata cateva dintre masurile pe care le pot lua firmele pentru a-și motiva angajații. Program de munca flexibil Programul de munca flexibil se dovedește cu adevarat valoros in crearea unui mediu profesional propice și motivant pentru angajați. Companiile care ofera opțiuni de flexibilitate in program permit angajaților sa iși ajusteze… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CITEȘTE ȘI Ciolacu: INS confirma oficial ca inflatia a coborat la o singura cifra, 9,4% / Iata ca masurile noastre de lupta contra inflatiei au avut succes / Inflatie de 8%, in decembrie Potrivit INS, rata inflatiei in iulie 2023 a fost 9,4%. ”Asta este un lucru foarte, foarte bun pentru Romania si…

- Potrivit unor surse politice, PNL și PSD au discutat in coaliția de guvernare despre introducerea unui plafon de 80% din leafa șefului in salarizarea angajaților din instituțiile publice.„Nu vor mai fi angajați cu salarii mai mari decat salariul șefului”, au spus sursele citate. „Avem directori de școli…

- Camera de Comert, Industrie și Agricultura Timis prin Direcția Instruire, Formare și Perfecționare Profesionala demareaza in lunile septembrie-decembrie 2023 noi serii de cursuri autorizate. Persoanele care se inscriu la aceste cursuri in perioada 15.07 – 15.08.2023 vor beneficia de o reducere de 10%.…

- Un credit nevoi personale poate sa reprezinte cea mai buna soluție financiara pentru rezolvarea unei urgențe sau pentru realizarea unui plan personal. Daca a trebuit sa faci un astfel de imprumut pe o perioada de cațiva ani, afla ca nu este nevoie sa achiți toți banii in termenul stabilit contractual,…

- Pensii 2023: Ce beneficii au romanii care au muncit in condiții deosebite Pensii 2023: Ce beneficii au romanii care au muncit in condiții deosebite Potrivit prevederilor legale in vigoare incepand cu data de 17 noiembrie 2019, perioada lucrata in grupa a II a de munca pana la data de 1 aprilie 2001,…

- Noi beneficii pentru pensionari in iulie. Casa Naționala de Pensii a facut anunțul. Aproximativ 120.000 de persoane varstnice se vor bucura de beneficii in acest sezon. Institutiile au anuntat ca in perioda imediat urmatoare incep sa distribuie biletele de tratament balnear, aferente seriei 9 din acest…

- Un mediu de lucru inspirant joaca un rol crucial in succesul unei companii. Acesta influențeaza productivitatea angajaților, nivelul lor de creativitate și satisfacția in cadrul organizației. Un design interior bine gandit poate crea un cadru stimulant și inspirator. Intr-un astfel de mediu angajații…

- „Cele mai mari pensii speciale din acest sistem din 6 legi sunt pensii de 50 de mii de lei in mana, 50 de mii de lei.Pensia medie este aproximativ 15 mii. Dar sunt și pensii care ajung la 50 de mii lei”, a spus Raluca Turcan la un post TV.