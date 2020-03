Stiri pe aceeasi tema

- Masurile economice pentru sprijinirea mediului de afaceri, precum si cele de protectie sociala decise de Guvern in contextul pandemiei de coronavirus au intrat in vigoare, Ordonantele de Urgenta care le reglementeaza fiind publicate sambata in Monitorul Oficial, transmite news.ro.Sambata,…

- Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii 286/2009 privind Codul penal, adoptata de Guvern in sedinta din aceasta saptamana, avand in vedere evolutia situatiei epidemiologice la nivel national si international determinata de raspandirea noului coronavirus, a fost publicata vineri…

- Certificatele de situatie de urgenta, necesare accesului firmelor la facilitati decise de Guvern in contextul pandemiei de coronavirus, ar urma sa fie acordate doar celor care au ca activitate principala transport, turism, HORECA, organizari de evenimente, publicitate, invatamant privat si activitati…

- Certificatele de situatie de urgenta, necesare accesului firmelor la facilitati decise de Guvern in contextul pandemiei de coronavirus, ar urma sa fie acordate doar celor care au ca activitate principala transport, turism, HORECA, organizari de evenimente, publicitate, invatamant privat si activitati…

- Raspandirea noului Coronavirus (COVID-19) si masurile necesare sau impuse in legatura cu prevenirea raspandirii la scara larga (carantina, interzicerea organizarii anumitor evenimente etc.) afecteaza cu rapiditate economiile statelor din toata lumea si, implicit, participantii la aceste economii, inclusiv…

- In aceasta perioada, avand in vedere contextul economic dificil cauzat de raspandirea infecției cu virusul COVID – 19, Agenția Naționala de Administrare Fiscala a pregatit o serie de masuri pentru sprijinirea mediului de afaceri, cele mai importante fiind: – suspendarea sau, dupa caz, neinceperea executarii…

- Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, anunța, in contextul decretarii starii de urgența, ca Executivul va pregati un set de masuri economice pentru a sprijini societațile economice afectate de criza generata de noul coronavirus.„Nu lasam pe nimeni in urma. In…

- Partidul Ecologist Roman solicita luarea, de urgenta, a unor masuri economice pentru ajutorarea mediului de afaceri afectat de coronavirus se pune intr-un comunicat de presa semnat de Marius Necula, vicepreședinte PER. PER solicita luarea unor masuri economice in vederea protejarii mediului…