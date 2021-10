Stiri pe aceeasi tema

- Legea privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie a fost adoptata cu 281 voturi pentru. Am votat pentru ca sute de mii de romani sa primeasca ajutorul financiar de care au nevoie pentru a-și achita facturile in perioada de iarna. Astazi, alaturi de colegii…

- Persoanele infectate cu varianta Delta a coronavirusului au un risc dublu de spitalizare pentru COVID-19 comparativ cu varianta Alfa, detectata la sfarșitul anului trecut in Marea Britanie, arata un studiu amplu publicat sambata in revista The Lancet Infectious Diseases.

- Directia de Asistenta Sociala Deva distribuie, incepand de miercuri, 1 septembrie 2021, produsele alimentare Lotul IV – Transa III, in cadrul Programului Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD), finantat de Uniunea Europeana. Produsele vor fi distribuite la Cantina…

- Donație a ministrului Mediului, din partea Romsilva, a 500 de metri cubi de lemn pentru persoanele afectate de inundațiile din Apuseni Donație a ministrului Mediului, din partea Romsilva, a 500 de metri cubi de lemn pentru persoanele afectate de inundațiile din Apuseni Tanczos Barna, ministrul Mediului,…

- ADVERTORIAL. In statisticile ONG-urilor din țara noastra apare ca in Romania traiesc peste 1.000.000 de pacienți cu boli rare, majoritatea nediagnosticați. Partea mai grava este ca 90% dintre aceste boli nici nu au tratament, nicarieri in lume. In mod oficial, insa, in Romania doar 6.300 de persoane…

- Avand in vedere numarul crescut al persoanelor care solicita prestații in baza Legii 154/2021, conducerea Asociației romanilor expulzați și refugiați filiala Carei, face urmatoarele precizari: Legea 154/2021 nu prevede un termen definit pentru depunerea dosarelor. Acestea se pot depune pana la sfarșitul…

- Premierul Florin Citu, ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca si ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, au fost prezenti duminica in comuna Ocolis pentru a analiza in teren efectele inundatiilor produse la sfarsitul saptamanii trecute

- Premierul Florin Cițu susține ca Guvernul va asigura imediat orice ajutor este nevoie pentru persoanele afectate de inundații in Alba. Acesta a precizat ca majoritatea familiilor evacuate s-au intors la casele lor. ”Am fost permanent informat despre situația inundațiilor din județul Alba, prin Departamentul…