- Muncitori au inceput vineri demontarea barierei metalice care inconjoara Capitolul Statelor Unite din Washington, la mai mult de sase luni dupa ce sustinatori ai fostului presedinte Donald Trump au luat cu asalt sediul Congresului, relateaza AFP. Foto: (c) WILL OLIVER / EPA Grilajul, cu inaltime…

- Presedinta Camerei Reprezentantilor a Congresului american, democrata Nancy Pelosi, a anuntat joi crearea unei comisii speciale privind asaltul, incheiat cu victime, asupra Capitolului, derulat la 6 ianuarie de sustinatori ai fostului presedinte Donald Trump, dupa blocarea de catre republicani a unei…

- Un judecator federal a pronunțat miercuri prima sentința legata de asaltul asupra Capitoliului, scutind de pedeapsa cu închisoarea pe o americanca care a încheiat un acord de recunoaștere a vinovației, potrivit AFP.Înaintea ședinței, Anna Morgan-Lloyd ajunsese la un acord de…

- Pentru prima data dupa aproape cinci luni, Capitoliul de la Washington, sediul Congresului american nu mai este aparat de trupele Garzii Nationale, amenintarea violentelor de extrema dreapta atenuandu-se dupa atacul din 6 ianuarie, a informat ieri AFP, potrivit Agerpres. Misiunea lor de aparare a Congresului…

- Un newyorkez de 50 de ani a fost pus sub acuzare de justiția americana, dupa ce aceasta a utilizat in special o conversatie pe aplicatia de intalniri online Bumble, unde barbatul s-a laudat ca a participat la asaltul asupra Capitoliului din Washington in ianuarie, informeaza AFP, ciata de Agerpres .…

