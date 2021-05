Vineri seara, la Palatul Victoria, s-a desfașurat o ședința de guvern pentru adoptarea masurilor discutate joi la Palatul Cotroceni și dezbatute in Comitetul Național pentru Situații de Urgența. „Dupa un an de zile, am ajuns și in acest moment, și foarte multa lume spunea ca sunt optimist cand am spus ca la 1 iunie incepem revenirea la normalitate, o facem mai devreme”, a declarat Florin Cițu la finalul ședinței de guvern de vineri seara. „Prin proiectul de hotarare se propun o serie de masuri incepand cu 15 mai 2021. Se elimina restricțiile referitoare la portul maștii in spații deschise neaglomerate,…