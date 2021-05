Măsurile asumate de Primăria București pentru reducerea poluării aerului Un nou studiu referitor la poluații atmosferici dar și un intreg plan de masuri ce vizeaza schimbari in transportul in comun ori regulile de construcții sunt doar cateva dintre masurile asumate de primarul Nicușor Dan. Deciziile vin in urma intalnirii cu reprezentanții Comisiei Europene și reprezentanții autoritaților romane (foto), pe tema celor doua proceduri de infringement care vizeaza poluarea aerului din București. „In primul rand, a fost inceputa procedura de achiziție a unui studiu la zi pentru poluanții atmosferici din București și a unui program de masuri pentru calitatea aerului. Primaria… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

- "Am participat ieri la o intalnire tehnica intre reprezentanții Comisiei Europene și reprezentanții autoritaților romane, pe tema celor doua proceduri de infringement care vizeaza poluarea aerului din București.Din partea autoritaților naționale au participat reprezentanți de la Ministerul Afacerilor…

