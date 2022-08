Măsurile anunțate de Spania pentru economisirea energiei electrice Tot mai multe țari anunța masuri pentru economisirea energiei electrice. Guvernul din Spania a cerut ca aparatele de aer condiționat sa fie pornite doar atunci cand in interior temperatura depașește 27 de grade, iar pe timp de iarna, sistemele de incalzire sa fie activate cand Citeste articolul mai departe pe publika.md…

Sursa articol si foto: publika.md

Stiri pe aceeasi tema

- O dezbatere a fost declanșata in Spania dupa ce guvernul a luat masuri pentru a impiedica birourile, magazinele și alte locuri sa stabileasca aerul condiționat sub 27°C in timpul verii. Aceasta masura face parte din planurile de reducere a consumului de energie al țarii și de limitare a dependenței…

- Autoritatile din landul german Bavaria au convenit o serie de modalitati pentru a reduce consumul de energie cu 15% in perioada august – martie, inclusiv prin coborarea termostatului in cladirile publice, pe masura ce prima economie europeana se pregateste pentru noi reduceri ale livrarilor de gaze…

- Guvernul spaniol a aprobat un pachet de masuri pentru economisirea a 7% din energie, așa cum s-a angajat fața de Bruxelles. Spaniolii și turiștii care iși petreceau zilele toride prin magazine pentru a scapa de canicula, se vor "racori" de acum la 27 de grade.

- Guvernul a adoptat, joi, la propunerea ministerului Energiei, Ordonanta de Urgenta privind decarbonizarea sectorului energetic, un jalon din PNRR, avand in vedere ca eliminarea etapizata a centralelor electrice pe baza de lignit si huila constituie un element de reforma al Componentei C6. Energie,…

- Guvernul a adoptat joi o serie de masuri care sa asigure continuarea regimului sanctionatoriu al Uniunii Europene, aplicat in contextul agresiunii militare ruse din Ucraina, fara a prejudicia activitatea unor companii din Romania si, implicit, locurile de munca din aceste companii. Potrivit OUG adoptate,…

- Guvernul a aprobat joi Ordonanta de Urgenta pentru completarea OUG nr.202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, prin care companiile din Romania controlate de entitati supuse sanctiunilor introduse impotriva Rusiei, pe fondul situatiei din Ucraina, isi vor putea continua activitatea…

- Președinte Federația Naționala a Sindicatelor din Finanțe, Vasile Marica, critica masurile anunțate de Guvern. Pentru a funcționa și a performa, sistemul fiscal are nevoie urgenta de infuzie de personal tanar și in niciun caz de o masura de inghețare a angajarilor, susține Marica. Guvernul va lua…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu spune ca ar trebui introdus și un impozit pe capitalul electoral. Declarația a fost facuta la emisiunea „Cap limpede” de la Digi24 in contextul in care Guvernul a anunțat un pachet de masuri in valoare de 1,1 miliarde de euro de sprijin pentru populație, care include…