- Ministrul Proiectelor Europene, Marcel Bolos, anunta ca beneficiarii voucherelor pentru alimente acordate odata la doua luni vor primi contravaloarea voucherelor nu in ultima saptamana a lunii aprilie, asa cum era programat, ci in Saptamana Mare.De asemenea, cei care primesc pachete cu ajutoare alimentare…

- Conducerea Partidului Social Democrat ii reproseaza lui Petre Daea, ministrul Agriculturii, ca a trimis cu intarziere Comisiei Europene datele despre situatia creata de cerealele ieftine ucrainene ajunse pe teritoriul nostru, conform Antena 3 CNN. In prezent, ministrul Agriculturii se afla la Bruxelles,…

- Comitetul de vaccinologie a fost restructurat, dupa ce unii membri au dorit sa se retraga, a declarat, luni, ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. „Avem un Comitet nou de vaccinologie. Nou in sensul ca a fost restructurat, pentru ca au fost persoane care au dorit sa se retraga. Noua echipa de la Comitetul…

- In Romania, vaccinarea antigripala este "totusi" redusa, iar pentru a stopa o epidemie si mai ales consecintele asupra persoanelor varstnice, ar trebui vaccinate "cam 3,5 milioane" de persoane, a declarat sambata ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, informeaza Agerpres. Fii la curent cu…

- „In acest moment nu exista o criza a medicamentelor. A existat o perioada scurta o situatie legata de antitermice si antiinflamatorii. Noi am gestionat-o, cred, corect: am avut intalniri imediat cu reprezentantii farmacistilor, dar mai ales cu producatorii si cu distribuitorii acestor medicamente, ne-am…

- Anunțul a fost facut luni, de ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, impreuna cu ambasadorul Republicii Coreea in Romania, Rim Kap-soo, intr-o conferința de presa comuna. Romania va primi, din partea Coreei de Sud, o donatie constand in echipamente medicale si IT, in valoare de aproximativ 8 milioane…

