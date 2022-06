Stiri pe aceeasi tema

- Sub resturile podului de la Lutca, prabusit joi, au fost surprinse 20 de oi, patru dintre acestea fiind salvate, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt. „Ca urmare a producerii evenimentului din data de 9.06.2022, in urma caruia podul de peste raul Siret ce face legatura intre…

- Noua spitale de adulti si copii si Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov vor asigura asistenta medicala de urgenta in Capitala pe 13 iunie, a doua zi de Rusalii, informeaza Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Doua ghiduri de prevenire a violentei domestice, adresate victimelor si specialistilor in domeniu, au fost lansate la Oradea, in cea de-a treia zi a "Saptamanii Prevenirii Criminalitatii", a informat miercuri, intr-un comunicat, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bihor, potrivit Agerpres.Echipa…

- Serviciul de Ambulanta Bucuresti Ilfov a intervenit pentru salvarea vietii unui participant la Semimaratonul Bucuresti 2022, anunta Ministerul Sanatatii. La finalul cursei de 21 de km, imediat dupa ce a trecut linia de sosire, un barbat de nationalitate japoneza de aproximativ 50 de ani a intrat in…

- "Ca urmare a mai multor informații eronate aparute in mass-media, referitoare la faptul ca un proiect de lege pentru organizarea Ministerului de Interne, pus in consultare publica fara avizul sau consultarea Ministerului Sanatații, prin care asistența medicala de urgența trece in subordinea Ministerului…

- Ministrul PSD al Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat joi, 7 aprilie, ca recunoaste public toate meritele sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, dar a precizat ca serviciile medicale de urgenta trebuie sa fie la Ministerul Sanatații. Președintele PSD, Marcel Ciolacu,…

- Integrarea serviciilor de urgenta cu celelalte tipuri de activitati RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Integrarea serviciilor de urgenta cu celelalte tipuri de activitati ale sistemului de sanatate este absolut necesara, întrucât 'nu functioneaza separat', a declarat ministrul…

- Un avion Air France care facea o cursa Paris – Erevan a aterizat de urgenta pe Aeroportul Henri Coanda, joi seara, dupa ce un pasager a acuzat dureri toracice. El a fost preluat initial de Serviciul de Ambulanta al aeroportului, iar apoi au fost solicitate si cadre medicale de la Serviciul de Ambulanta…