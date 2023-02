Stiri pe aceeasi tema

- Trei senilate si doua autospeciale au fost trimise, sambata, in sprijinul echipajelor Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Buzau care intervin in zonele afectate de ninsoare si viscol, potrivit Agerpres.Potrivit reprezentantilor ISU Buzau, pentru eficientizarea misiunilor, din ordinul…

- Cu fast, joi a fost inaugurata Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) din cadrul Spitalului Clinic de Urgența „Pius Brinzeu” Timișoara, extinsa și modernizata. ”OK-ul” pentru calitatea investiției realizate a fost data chiar de Raed Arafat, secretar de stat in Ministerul de Interne și șeful Departamentului…

- Un barbat din localitatea Ozun, judetul Covasna, a intrat in coma, joi dupa-amiaza, dupa o lovitura la cap, in timp ce folosea circularul. Acesta a fost transportat cu elicopterul SMURD la Brasov, in urma unei interventii care a durat mai putin de o ora, a anuntat seful Departamentului pentru Situatii…

- Un punct de operare aeromedicala, al zecelea la nivel national, a devenit operational, miercuri, la Brasov, fiind al zecelea astfel de punct deschis la nivel national. La evenimentul de inaugurare a punctului de salvare aeriana au participat si ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode si seful Departamentului…

- Astazi, un grup de colindatori de la ISU Buzau a mers in vizita la sediul Departamentului pentru Situații de Urgența, unde se afla și șeful structurii, medicul Raed Arafat. „Magia sarbatorilor de iarna a fost adusa astazi, 20 decembrie, la sediul Departamentului pentru Situații de Urgența, de colegii…

- CARAȘ-SEVERIN – Deputatul social-democrat carașean se raliaza poziției ministrului Sanatații, Alexandru Rafila, in privința necesitații ca Serviciul de Ambulanța sa fie dotat urgent cu autospeciale! „Este absolut ingrijorator ca-n prezent jumatate din parcul auto al Serviciului Național de Ambulanța…

- Inspectorii de prevenire au continuat și in acest weekend verificarile inopinate la operatori economici. Controalele au fost extinse la nivel național. Pentru siguranța celor care aleg sa iși petreaca timpul liber in locații destinate divertismentului, prin dispoziția secretarului de stat, Sef al Departamentului…

- Raed Arafat, șeful DSU, a transmis, azi, intr-o declarație de presa ca in acest weekend reprezentanții IGSU au facut mai multe controale la cluburile și salile de evenimente din București, Iași și Cluj. In urma acțiunilor trei cluburi din Iași și unul din București au fost oprite temporar fiind constatata…