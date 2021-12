Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson anunța aplicarea „Planului B” de masuri anti-COVID, pentru limitarea raspandirii variantei Omicron in Anglia, relateaza BBC. Masca de protecție devine obligatorie in spațiile inchise, iar accesul in unele locuri va fi permis doar pe baza certificatului COVID.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, va participa, marti, la Bruxelles, la Reuniunea ministrilor Sanatatii din Uniunea Europeana, unde se va discuta despre limitarea raspandirii variantei OMICRON si achizitionarea, prin procedura comuna la nivel UE, a terapiilor COVID-19.

- Noi masuri anunțate de Rafila și Arafat, pentru limitarea raspandirii variantei Omicron. Pentru limitarea raspandirii variantei Omicron, persoanele care vin din afara UE in Romania vor trebui sa prezinte un test PCR...

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a primit joi doza de supra-rapel ("booster") a unui vaccin anti-COVID-19 si i-a indemnat pe compatriotii lui sa ii urmeze exemplul pentru a contribui astfel la protejarea Marii Britanii de riscurile generate de varianta Omicron a noului coronavirus, informeaza…

- Omicron, noua mutație „ingrijoratoare” a COVID, identificata in Africa de Sud in urma cu cateva zile și confirmata deja in 11 țari europene, adauga noi restricții celor deja instituite și crește nivelul de alerta in Europa cu mai puțin de o luna inaintea sarbatorilor de iarna, relateaza Euronews . In…

- Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord inaspreste conditiile de intrare in tara pe fondul raspandirii variantei Omicron a COVID-19. Anuntul a fost facut sambata de premierul britanic Boris Johnson.

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat sambata noi masuri destinate sa stopeze propagarea noii variante Omicron a coronavirusului, dupa ce ministrul sanatatii, Sajid Javid, a informat in cursul zilei ca doua cazuri de infectare au fost depistate in Marea Britanie, transmite Reuters. „Vom solicita…

- De luni, angajații care pot, vor trebui sa faca telemunca cel puțin patru zile pe saptamana."Acest lucru este valabil pentru locurile de munca in care munca la distanța este posibila, atat in ​​sectorul privat, cat și in administrația publica. Este un efort care trebuie facut impreuna", a subliniat…