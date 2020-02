Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, l-a indemnat luni pe premierul irakian Adel Abdul Mahdi "sa pastreze suveranitatea Irakului" in fata "atacurilor" Iranului, la o zi dupa un tir de rachete asupra ambasadei Statelor Unite la Bagdad, noteaza AFP. Intr-un apel telefonic, secretarul de stat american…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, a aparat marti legalitatea raidului american in care a fost ucis generalul iranian Qassem Soleimani, precum si a oricarei actiuni militare viitoare a Statelor Unite impotriva Iranului, transmit AFP si Reuters. 'Nu am vazut niciodata aceasta…

- Secretarul american de stat Mike Pompeo a admis duminica faptul ca este posibil ca trupele americane stationate in Orientul Mijlociu sa fie tinta unor represalii ale Iranului pentru moartea generalului Qassem Soleimani, el asigurand insa ca SUA vor respecta dreptul international in orice actiune…

- Reuniunea la nivel de ambasadori a principalului for de decizie al Aliantei, programata pentru ora 14:00 GMT, va evalua situatia din zona dupa uciderea intr-un raid american in Irak a generalului iranian Qassem Soleimani, a declarat un purtator de cuvant al NATO.Secretarul american de stat…

- Arabia Saudita nu a fost consultata de catre Washington cu privire la atacul in care a fost ucis generalul iranian Qassem Soleimani, a declarat duminica un responsabil saudit, in timp ce tara sa incearca sa dezamorseze tensiunile crescande in regiune, potrivit AFP. Arabia Saudita, aliata a SUA si rival…

- Generalul iranian Qassem Soleimani, șeful forțelor de elita Quds, ucis intr-un raid american la Bagdad, pregatea o "acțiune de anvergura" amenințand "sute de vieți americane", a afirmat vineri șeful diplomației americane Mike Pompeo, relateaza AFP. In timp ce Iranul amenința SUA ca se va razbuna, președintele…

- Atacul contra ambasadei americane de la Bagdad a fost opera unor "teroristi", a acuzat marti seara secretarul de stat american Mike Pompeo, numind doua persoane pe care le-a acuzat ca au fost sustinute de "aliatii Iranului". Donald Trump a amenintat Teheranul ca va plati "un pret foarte mare", informeaza…

- Atacul impotriva ambasadei americane la Bagdad a fost opera unor "teroristi", a afirmat marti seara secretarul de stat american, Mike Pompeo, numind doua persoane pe care le-a acuzat ca au fost sprijinite de "aliati ai Iranului", relateaza AFP. "Atacul de marti a fost orchestrat de teroristi…