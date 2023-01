Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis marti majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7- pe an, de la 6,75 - pe an, incepand cu data de 11 ianuarie. BNR noteaza ca, potrivit actualelor evaluari, rata anuala a inflatiei va scadea probabil in trimestrul I…

- ”Majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7,00 la suta pe an, de la 6,75 la suta pe an, incepand cu data de 11 ianuarie 2023; majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8,00 la suta pe an, de la 7,75 la suta pe an, si cresterea ratei dobanzii la facilitatea…

- Presedintele american Joe Biden s-a angajat joi sa modifice Legea privind reducerea inflatiei astfel incat sa nu afecteze intreprinderile din sectorul verde din Europa, raspunzand astfel apelurilor omologului sau francez Emmanuel Macron. Subvențiile masive pentru industria americana ar putea crea probleme…

- Alocațiile de stat pentru copii cresc de la 1 ianuarie 2023 cu 5,1%, fiind indexate cu rata inflației, potrivit deciziei din Coaliție de luni seara. Creșterea este obligatorie, potrivit legislației in vigoare, și se face cu un procent calculat pe baza inflației. Masurile decise de coaliția de guvernare…

- Observam o anumita inrautațire suplimentara a perspectivei apropiate a inflației, daca ne uitam spre viitor, principalii factori negativi fiind prețurile la legume, fructe, oua, din cauza secetei, și la alte alimente, precum și prețurile la energie, a afirmat Cristian Popa, membru in Consiliul de Administrație…

- Razboiul din Ucraina, cu criza energetica și post-pandemia țin prețurile la cele mai mari niveluri din ultimii 20 de ani, ceea ce inseamna o putere de cumparare in scadere și cu datorii tot mai mari. Intervenția statului in aceste vremuri este una care aparent nu este vizibila, in ciuda masurilor luate…

- Romania se retrage din Banca Internaționala de Investiții de la Moscova. Senatul va adopta astazi o lege inițiata de Guvern in acest sens. Afectate vor fi fondurile de pensii private, care au expunere de circa 273 de milioane de euro in obligațiuni ale bancii. De asemenea, țara noastra se retrage și…

- Autoritațile propun un șir de masuri pentru a reduce consumul de resurse energetice și evita intreruperile de energie electrica pe perioada situației de alerta pe paiața energiei electrice din Republica Moldova. Un proiect de hotarare in acest sens a fost elaborat de Ministerul Infrastructurii și…